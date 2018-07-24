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«Живая остановка»: около рынка Шапито опять перевернулся остановочный павильон
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«Живая остановка»: около рынка Шапито опять перевернулся остановочный павильон 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители успели приноровиться к новым условиям
Жители Самары обратили внимание власти на печальную закономерность, которая возникла на улице Георгия Димитрова. Здесь во вторник, 24 июля, вновь упал остановочный павильон. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
— На рынке Шапито всё без изменений. Наверное, пока не вспыхнет синим пламенем, никто внимание на нее так и не обратит, — пожаловались жители.
Жителей областной столицы также заинтересовала судьба трамвайной остановки около больницы имени Середавина. Но в городском департаменте транспорта сообщили, что павильон на пересечении Ташкентской и Московского шоссе больше использовать не будут и в ближайшее время демонтируют.
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