«Живая остановка»: около рынка Шапито опять перевернулся остановочный павильон

Жители успели приноровиться к новым условиям

Жители Самары обратили внимание власти на печальную закономерность, которая возникла на улице Георгия Димитрова. Здесь во вторник, 24 июля, вновь упал остановочный павильон. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

— На рынке Шапито всё без изменений. Наверное, пока не вспыхнет синим пламенем, никто внимание на нее так и не обратит, — пожаловались жители.

Жителей областной столицы также заинтересовала судьба трамвайной остановки около больницы имени Середавина. Но в городском департаменте транспорта сообщили, что павильон на пересечении Ташкентской и Московского шоссе больше использовать не будут и в ближайшее время демонтируют.