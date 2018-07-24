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Пешеходную дорожку восстановили на Новгородской улице
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Пешеходную дорожку восстановили на Новгородской улице 

Управа района Лианозово 42 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жительницы района Лианозово на портал «Наш город» привели в порядок пешеходную дорожку напротив дома 21 по Новгородской улице. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Выполнены работы по восстановлению покрытия пешеходной дорожки. В настоящее время пешеходная дорожка находится в надлежащем состоянии. Приносим извинения за созданные неудобства», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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