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Более 43 тысяч жителей Подмосковья первично обратились в Центры здоровья с начала года
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Более 43 тысяч жителей Подмосковья первично обратились в Центры здоровья с начала года 

360tv.ru 1 час назад
За первое полугодие 2018 года в региональные Центры здоровья за консультацией первично обратились более 43 тысяч человек, среди них — почти 35 тысяч взрослого населения и 8,5 тысячи детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
В Центрах здоровья можно бесплатно пройти профилактическое обследование, в которое входит экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, оценка функций дыхательной системы и другие диагностические осмотры — все процедуры займут не более часа.
«Среди всех пациентов Центров здоровья для взрослого населения — у 74% выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, а в Центрах здоровья для детей — у 49% обратившихся. Если у пациентов во время обследования обнаружены факторы риска, то они отправляются в школы здоровья для обучения профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. Всего с начала года в школах здоровья прошли обучение 44,5 тысяч человек, 16 тысяч из которых — дети», — рассказал Дмитрий Марков.
Министр напомнил, что в регионе функционируют 36 Центров здоровья: 28 –для взрослых и 8 — для детей.
Добавим, что в Московской области большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний. В Центры здоровья может обратиться гражданин, прикрепленный к медицинской организации, на базе которого работает Центр здоровья. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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