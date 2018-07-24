Более 43 тыс. жителей Подмосковья первично обратились в центры здоровья с начала года

В центры здоровья с начала 2018 года первично обратились более 43 тысяч жителей Московской области , в регионе функционируют 36 центров здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«За первое полугодие 2018 года в региональные центры здоровья за консультацией первично обратились более 43 тысяч человек, среди них — почти 35 тысяч взрослого населения и 8,5 тысячи детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

В центрах здоровья можно бесплатно пройти профилактическое обследование, в которое входит экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, оценка функций дыхательной системы и другие диагностические осмотры — все процедуры займут не более часа.

«Среди всех пациентов центров здоровья для взрослого населения — у 74% выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, а в центрах здоровья для детей — у 49% обратившихся. Если у пациентов во время обследования обнаружены факторы риска, то они отправляются в школы здоровья для обучения профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. Всего с начала года в школах здоровья прошли обучение 44,5 тысяч человек, 16 тысяч из которых — дети», — отметил Марков.

Министр напомнил, что в регионе функционируют 36 центров здоровья: 28 — для взрослых и восемь — для детей.

В Московской области большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний. В центры здоровья может обратиться гражданин, прикрепленный к медицинской организации, на базе которого работает центр здоровья. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.