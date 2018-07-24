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Две группы отменили выступления на «Нашествии» из-за Минобороны
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Две группы отменили выступления на «Нашествии» из-за Минобороны 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Группы «Порнофильмы» и «Элизиум» отменили выступления на рок-фестивале «Нашествие» из-за Минобороны.
Как сказано на странице «Элизиума» в социальной сети «ВКонтакте», выступление на «Нашествие» музыканты отменили из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны.
«Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля, — сказано в сообщении. — В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация — Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию».
Группа отметила, что отказ от участия на фестивале — «единственный возможный вариант». «Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — подчеркнуто в сообщении.
От участия по той же причине отказалась группа «Порнофильмы». «Сегодня нам поступила информация от организаторов — сотрудничество фестиваля и Министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной, — написал в своем Facebook лидер группы Владимир Котляров. — Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления».
«Нашествие» проводится с 1999 году. В 2014-м году его партнером стало Минобороны РФ. Тогда на фестиваль привезли танк и продавали футболки с изображением военных и президента РФ Владимира Путина.
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