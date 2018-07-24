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Опасные заболевания в костромском онкодиспансере определяют по фотографии
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Опасные заболевания в костромском онкодиспансере определяют по фотографии 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Фраза «До чего же техника дошла!» теперь применима и к костромскому онкодиспансеру. Теперь получить консультацию онколога можно просто отправив ему фотографию новообразования, сообщает «Костромская Народная газета».
Распространение подобной удаленной медицины можно отнести к заслугам Сергея Фёдоровича Багненко, ректора Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова. Идея нацелена на то, что человек может получить оперативную удаленную консультацию, не выходя из дома. Особенно это помогает жителям отдаленных районов.
В Костромском онкодиспансере тоже реализуется подобный проект, и он направлен на профилактику опухолевых заболеваний кожи и выявление их ранних стадий. Он начинался с социальных сетей, где люди просили совета у медиков.
Если вы заметили на коже подозрительное разрастающееся пятно, то просто сфотографируйте его и отправьте врачу. Если это возможно, специалист определит характер новообразования и скажет, насколько это опасно для вашего здоровья. При необходимости вас вызовут в диспансер на прием.
О том, как связаться с врачом удаленно, читайте в статье «Костромской Народной газеты»
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