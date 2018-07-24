Опасные заболевания в костромском онкодиспансере определяют по фотографии

Фраза «До чего же техника дошла!» теперь применима и к костромскому онкодиспансеру. Теперь получить консультацию онколога можно просто отправив ему фотографию новообразования, сообщает «Костромская Народная газета».

Распространение подобной удаленной медицины можно отнести к заслугам Сергея Фёдоровича Багненко , ректора Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова. Идея нацелена на то, что человек может получить оперативную удаленную консультацию, не выходя из дома. Особенно это помогает жителям отдаленных районов.

В Костромском онкодиспансере тоже реализуется подобный проект, и он направлен на профилактику опухолевых заболеваний кожи и выявление их ранних стадий. Он начинался с социальных сетей, где люди просили совета у медиков.

Если вы заметили на коже подозрительное разрастающееся пятно, то просто сфотографируйте его и отправьте врачу. Если это возможно, специалист определит характер новообразования и скажет, насколько это опасно для вашего здоровья. При необходимости вас вызовут в диспансер на прием.

О том, как связаться с врачом удаленно, читайте в статье «Костромской Народной газеты»