Более 22 тысяч видеокамер работает в подмосковной системе «Безопасный регион»

В этом году количество камер увеличилось на 40 процентов.

Порядка 22 тысячи видеокамер уже работает в системе «Безопасный регион» в Московской области

Камеры устанавливают в местах массового пребывания людей — парковых зонах, вблизи остановок общественного транспорта, социальных учреждений — больниц, школ, детских садов.

Жители муниципалитетов Подмосковья могут оставить свои предложения по дополнительной установке камер на портал «Добродел».

В период с 14 июня по 14 июля на портале было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности, передает портал «Подмосковье сегодня».