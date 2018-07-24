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Более 22 тысяч видеокамер работает в подмосковной системе «Безопасный регион»
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Более 22 тысяч видеокамер работает в подмосковной системе «Безопасный регион» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году количество камер увеличилось на 40 процентов.
Порядка 22 тысячи видеокамер уже работает в системе «Безопасный регион» в Московской области.
Камеры устанавливают в местах массового пребывания людей — парковых зонах, вблизи остановок общественного транспорта, социальных учреждений — больниц, школ, детских садов.
Жители муниципалитетов Подмосковья могут оставить свои предложения по дополнительной установке камер на портал «Добродел».
В период с 14 июня по 14 июля на портале было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности, передает портал «Подмосковье сегодня».
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