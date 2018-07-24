Глава ФАС оценил развитие частного бизнеса в Крыму

Артемьев провел в Ялтинском регионе совещание с участием крымских и севастопольских властей, посвященное вопросам реализации национального плана развития конкуренции.

"Сегодня мы были очень приятно удивлены развитием частного предпринимательства в Республике Крым городе Севастополе . Я могу сказать, что по уровню развития частного предпринимательства, частной инициативы сегодня полуостров впереди большой части регионов России", — сказал Артемьев журналистам.

По его словам, сейчас взят курс на поощрение частной инициативы.

"Там где возможно, должны приходить частные компании, которые должны за свои деньги оказывать услуги и, тем самым, эти услуги должны быть более разнообразными. Сейчас, в историческом этом периоде, в течение ближайших пяти или десяти лет нужно помогать частной инициативе, потому что государства все-таки стало слишком много, там, где не всегда даже это необходимо", — подчеркнул Артемьев.

По его словам, санкции привели к росту государственного участия в национальной экономике.

"Санкционное давление по ряду направлений привело к тому, что государство было вынуждено заместить частные компании. Государство в некоторых случаях было вынуждено создавать государственные корпорации — государственные огромные системы, которые выполняли те же функции, чтобы человек не пострадал, чтобы граждане получили ту услугу, которую уже не могла оказать частная компания. И таким образом доля государства, по разным оценкам, выросла больше чем на 50%. Это много, и опасно то, что еще монополизировались целые сектора", — сказал Артемьев.

При этом негативной тенденцией в Крыму он назвал и появление частных монополий в ряде направлений.

"Это не является хорошим фактором, потому что любая монополия, государственная или частная, это не очень хорошо. А частная — вообще хуже даже, чем государственная. Поэтому иногда здесь нужно в целях надежности и безопасности вводить элемент государственной системы, которая будет конкурировать с частными компаниями, и тем самым будет создаваться конкуренция", — сказал глава ФАС.