ФАС оштрафует чиновников и полицию Петербурга за нарушение правил ритуальных услуг

"В течение года с момента установления факта нарушения антимонопольный орган выявит должностных лиц органов власти (комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка и главного управления МВД России), нарушивших закон о защите конкуренции, и назначит им административные штрафы, размер которых будет определен позже. Оштрафованы будут и юридические лица ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ», — говорится в сообщении.

Как установило УФАС, органы власти заключили соглашение с ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ» о недопуске других компаний на рынок ритуальных услуг. При этом ГУ МВД направляло в свои подразделения сопроводительные письма, в которых запрещалось вызывать для перевозки тел какие-либо иные фирмы кроме ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ», отмечается в сообщении.

ТАСС не располагает комментарием профильного комитета и полиции.