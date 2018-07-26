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ФАС оштрафует чиновников и полицию Петербурга за нарушение правил ритуальных услуг
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ФАС оштрафует чиновников и полицию Петербурга за нарушение правил ритуальных услуг 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление ФАС России оштрафует должностных лиц комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка и главного управления МВД России по городу и Ленинградской области за нарушение закона о конкуренции на рынке ритуальных услуг. Об этом в четверг сообщила пресс-служба антимонопольного органа.
"В течение года с момента установления факта нарушения антимонопольный орган выявит должностных лиц органов власти (комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка и главного управления МВД России), нарушивших закон о защите конкуренции, и назначит им административные штрафы, размер которых будет определен позже. Оштрафованы будут и юридические лица ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ», — говорится в сообщении.
Как установило УФАС, органы власти заключили соглашение с ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ» о недопуске других компаний на рынок ритуальных услуг. При этом ГУ МВД направляло в свои подразделения сопроводительные письма, в которых запрещалось вызывать для перевозки тел какие-либо иные фирмы кроме ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ», отмечается в сообщении.
ТАСС не располагает комментарием профильного комитета и полиции.
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