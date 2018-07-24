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ФАС: Архангельская область поднялась на 51 позицию в рейтинге развития конкуренции
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Путин дал добро на новый мегамост

ФАС: Архангельская область поднялась на 51 позицию в рейтинге развития конкуренции 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Глава Архангельской области Игорь Орлов и заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев подписали соглашение о сотрудничестве
Архангельская область и ФАС России будут развивать конкуренцию в регионе. Соглашение глава Поморья Игорь Орлов и заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев подписали сегодня.
— Как мы понимаем конкуренцию? Должно быть меньше государственных предприятий и больше частного бизнеса, который позволит и количественно увеличить состав участников рынка, и предоставить более разнообразные услуги. Для потребителей плюс в том, что чем больше участников рынка, тем больше конкуренция, более рыночная цена должна сформироваться., — подчеркнул Виталий Королев.
Документ предусматривает исполнение поручений президента России, определенных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы. Впрочем, как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, уже сделано немало. Так, Поморье поднялось в рейтинге субъектов РФ по созданию конкурентной среды на 51 пункт — с 78 места на 28. Этот результат оказался одним из самых значительных среди регионов.
— Не верится, коллеги? Мы соответствуем требованиям. Мы сформировали новые направления, новые рынки, которые для нас очень важны. И будем развиваться по всем этим направлениям, создавая условия для наших предпринимателей. За этими тяжеловесными фразами стоит главное: комфортное развитие предпринимательской деятельности. Это наша главная задача, — резюмировал глава региона.
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