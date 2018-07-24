Архангельская область будет сотрудничать с ФАС в реализации плана развития конкуренции

"По соглашению ФАС берет на себя обязательства по методическому сопровождению по реализации нацплана, по контролю за его реализацией, мы будем проводить встречи, совещания, предоставлять наши методические материалы для того, чтобы субъекту было проще добиваться показателей, которые он перед собой поставил, оперативно обмениваться информацией. Уже произведено несколько советов и рекомендаций, которые мы учтем. Сегодня обсуждали рынок жилищного строительства, нужно посмотреть, как правильно его оценивать: госпредприятий на рынке немного, при этом [необходимый] показатель еще не достигнут", — сказал журналистам после подписания соглашения заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев

Как сообщил журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов , регион, в свою очередь, будет инициировать законодательные инициативы для совершенствования конкуренции.

Королев отметил, что по итогам 2017 года Архангельская область повысила свое место в рейтинге ФАС с 78-го до 27-го. «Это самый значительный прорыв среди субъектов РФ , важно, чтобы региональные и муниципальные власти создавали условия для прихода бизнеса на новые территории. Если нет препятствий, если создана комфортная среда для получения разрешительных документов, это позволяет бизнесу хорошо развиваться. Именно это, полагаю, и позволяет Архангельской области так динамично двигаться по рейтингу», — сказал замглавы антимонопольного ведомства.

Он отметил, что регион взял на себя повышенные обязательства в приоритетных для него сферах, которыми являются лесопеработка и производство биотоплива. «Из 41 отрасли, которые сегодня оценивает ФАС, по 35 мы достигли необходимых показателей. Мы сформировали новые рынки, которые для нас важны, и мы бы хотели, чтобы они находились в системе мониторинга. Мы оцениваем важные для себя рынки, связанные с деревообработкой, с развитием энергетических ресурсов — речь идет о пеллетах (топливных гранулах — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства — прим. ТАСС)», — сказал журналистам Орлов.