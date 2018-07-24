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Прокуратура наказала Минздрав за грубые нарушения при закупках лекарств для льготников
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Прокуратура наказала Минздрав за грубые нарушения при закупках лекарств для льготников 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура республики выявила грубые нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения в деятельности Министерства здравоохранения республики и подведомственного ему Управления материально-технического обеспечения.
На Управление возложили обязанность по проведению торгов на закупку лекарств общей стоимостью до полумиллиона рублей. Однако ведомство существенно проволокитило их организацию. Так, несмотря на открытие лимитов на приобретение медикаментов в начале 2017 года по региональной льготе, торги состоялись лишь в марте.
Ситуация с льготными лекарствами прокуратура взяла под свой контроль
Учреждение должно направлять заявки-заказы в Минэкономразвития региона, но чиновники допускали грубые ошибки при их составлении. При этом министерство вынуждено было неоднократно возвращать документы Управлению в связи с повторными нарушениями при оформлении заявок.
В результате, несмотря на дефицит лекарств на складах, из 1700 позиций медикаментов по состоянию на март текущего года было закуплено лишь 127. Таким образом, из-за затягивания закупок, срыва сроков реализации госпрограмм, пациенты, нуждающиеся в льготном обеспечении жизненно важными медикаментами, не получали их на протяжении нескольких месяцев и вынуждены были приобретать за свой счёт.
Кроме того, ведомство, в целях уклонения от конкурсных процедур, искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарственных средств общей стоимостью свыше 49 миллионов рублей. В результате договоры были заключены с поставщиками в упрощенном порядке.
А при покупки препарата «Инсулин гларгин» Управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 милиона рублей.
— По данным фактам прокуратура республики возбудила в отношении бывшего руководителя учреждения административные дела: несоблюдение требований законодательства РФ при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика и нарушение порядка осуществления закупок товаров. По результатам рассмотрения которых он оштрафован на общую сумму 46 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.
В адрес Премьер-министра Правительства Башкирии внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре чиновника, включая руководителя Управления, уволились с занимаемых должностей.
Ситуация со льготным лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле прокуратуры республики.
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