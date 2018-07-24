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В Уфе по факту ампутированного плеча на производстве возбуждено уголовное дело
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В Уфе по факту ампутированного плеча на производстве возбуждено уголовное дело 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии основанием для этого стали материалы Гострудинспекции Башкирии о несчастном случае на ПАО «Уфаоргсинтез».
Напомним, инцидент произошел 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. При запуске вентиляционного агрегата машинист не убедился в безопасности действия. В это время в опасной зоне находилась одна из сотрудниц организации. В результате 51-летняя женщина получила производственную травму: частичную травматическую ампутацию левой нижней трети плеча, сопровождающуюся травматическим шоком 2-3 степени.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства и ответственных сотрудников предприятия, причастных к его совершению, — прокомментировали в Следкоме.
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