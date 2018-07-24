По информации «СЭ», в «Крыльях Советов» происходит серьезное переформатирование работы клуба.
Спортивным директором клуба де-факто является Александр Шикунов, а оперативное сопровождение трансферов будут вести люди, близкие к агенту Павлу Андрееву — Евгений Кречетов (юридическое сопровождение трансферов) и Геннадий Голубин (вероятно, взаимодействие с Академией имени Коноплева). По некоторым данным, задачу, которую новая команда готова решить — выход в еврокубки на третий сезон работы.
Вероятно, в ближайшее время клуб подпишет форварда Максима Канунникова.