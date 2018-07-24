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В «Крыльях» — серьезные перемены в руководстве клуба
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Путин дал добро на новый мегамост

В «Крыльях» — серьезные перемены в руководстве клуба 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
По информации «СЭ», в «Крыльях Советов» происходит серьезное переформатирование работы клуба.
Спортивным директором клуба де-факто является Александр Шикунов, а оперативное сопровождение трансферов будут вести люди, близкие к агенту Павлу Андрееву — Евгений Кречетов (юридическое сопровождение трансферов) и Геннадий Голубин (вероятно, взаимодействие с Академией имени Коноплева). По некоторым данным, задачу, которую новая команда готова решить — выход в еврокубки на третий сезон работы.
Вероятно, в ближайшее время клуб подпишет форварда Максима Канунникова.
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