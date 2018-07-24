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Евросоюз проведет в Женеве консультации по созданию центров для мигрантов
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Евросоюз проведет в Женеве консультации по созданию центров для мигрантов 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. ЕС в конце июля проведет в Женеве консультации с международными организациями по вопросу создания центров для приема мигрантов в Европе и за ее пределами, сообщила во вторник Еврокомиссия.
На саммите в конце июня главы государств и правительств стран ЕС договорились проработать и реализовать для решения миграционного кризиса концепции контролируемых центров в Европе и региональных платформ по высадке спасенных в море мигрантов в Средиземноморском регионе.
"Ожидается, что завтра, 25 июля, послы стран ЕС обсудят концепцию контролируемых центров в ЕС и возможность быстро задействовать временный рамочный механизм для высадки спасенных на море в ЕС", — сообщила во вторник ЕК, отчитываясь о проработке решений июньского саммита.
"Работа над региональными механизмами высадки также будет затронута на завтрашнем заседании и, как ожидается, будет продолжена на совещании с Международной организацией по миграции и УВКБ в Женеве 30 июля. Только после согласования общего подхода ЕС будет обеспечена работа с заинтересованными третьими странами", — говорится в сообщении.
Концепция региональных соглашений о высадке мигрантов разрабатывается в тесном сотрудничестве с МОМ и УВКБ и в партнерстве с третьими странами. Цель таких соглашений заключается в обеспечении «быстрой и безопасной высадки спасенных людей по обе стороны Средиземного моря» в соответствии с международным правом.
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