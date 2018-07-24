Ещё
Совет Федерации одобрил закон о маркировке табачных изделий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Совет Федерации одобрил закон о маркировке табачных изделий 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Совет Федерации одобрил закон, который вводит с 1 марта 2019 г. обязательную маркировку табачных изделий.
Фото Customs.News
Маркировку используют для учета производства табачных изделий, отслеживания перевозки этих изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или границу России, контроля оборота в оптовой и розничной торговле, а также для отслеживания оборота оборудования для производства табачных изделий, отмечает ТАСС.
Проверку средств идентификации проводят организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, а также уполномоченные органы.
Закон уточняет понятие «табачные организации», к которым относятся юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и перемещение через таможенную границу ЕАЭС или границу России табачной продукции, либо юрлица, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами.
Продажу сигарет с цифровой маркировкой начали в апреле. В ходе опыта, который продлится до конца 2018 г., производители наносят на пачку сигарет сгенерированный спецсредствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого можно отслеживать путь пачки от производителя до потребителя.
Таким образом контролирующие госорганы могут получить доступ к сведениям об участниках опыта, товарах, а также о сгенерированных кодах и передвижениях товаров. Основной целью опыта является повышение прозрачности табачного рынка и сокращении рыночной доли поддельных товаров.
Вести Экономика: последние новости
Турецкая Tupras сократила импорт иранской нефти из-за санкций США Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту117
Израиль сбил самолет186
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками97
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест93
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение