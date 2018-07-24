Совет Федерации одобрил закон о маркировке табачных изделий 

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Совет Федерации одобрил закон, который вводит с 1 марта 2019 г. обязательную маркировку табачных изделий.
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Маркировку используют для учета производства табачных изделий, отслеживания перевозки этих изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или границу России, контроля оборота в оптовой и розничной торговле, а также для отслеживания оборота оборудования для производства табачных изделий, отмечает ТАСС.
Проверку средств идентификации проводят организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, а также уполномоченные органы.
Закон уточняет понятие «табачные организации», к которым относятся юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и перемещение через таможенную границу ЕАЭС или границу России табачной продукции, либо юрлица, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами.
Продажу сигарет с цифровой маркировкой начали в апреле. В ходе опыта, который продлится до конца 2018 г., производители наносят на пачку сигарет сгенерированный спецсредствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого можно отслеживать путь пачки от производителя до потребителя.
Таким образом контролирующие госорганы могут получить доступ к сведениям об участниках опыта, товарах, а также о сгенерированных кодах и передвижениях товаров. Основной целью опыта является повышение прозрачности табачного рынка и сокращении рыночной доли поддельных товаров.