На джазовом фестивале в Миассе выступят 40 музыкантов

10 августа под Миассом на курорте «Солнечная долина» стартует джазовый фестиваль SunJazz, который соберет гостей со всего Урала. В дни проведения фестиваля территория курорта превратится в единую арт-площадку, наполненную выставкой работ стрит и кантри-фотографов, маркетом одежды от локальных дизайнеров, а ну фуд-корте будут представлены лучшие образцы уличной и барной кухни.

Самое главное, ради чего стоит посетить фестиваль «SunJazz» в Миассе — это великолепный лайнап джазовых музыкантов. Всего на мероприятие приедет порядка 40 артистов из Екатеринбурга , играть они будут на двух сценах: партере, расположенной на территории апарт-отеля «Sunny Valley» и сцене, расположенной на вершине горы. Подняться на вершину горы можно будет на кресельном подъемнике. С вершины открывается неповторимый вид на хребет южноуральских гор.

11 августа на фестивале «SunJazz» воссоздадут атмосферу эпохи Нового Орлеана XX века ансамбль Kikin" Jass Orchestra, порадуют качественным европейским джазом квартет европейского джаза Сергея Проня, стирать жанровые границы будут музыканты реггей-оркестра «Lollypop Lorry», а радовать чарующим вокалом будет квинтет Ольги Головиной

Чтобы сполна насладиться необыкновенной атмосферой, которая будет царить на курорте «Солнечная долина», вы можете забронировать уютные апартаменты в апарт-отеле «Sunny Valley». Прямо с просторной террасы апартаментов вам откроется шикарный вид на сцену.

Утро 11 и 12 августа для гостей апарт-отеля начнется с утренней йоги, которая подарит вам заряд позитива и бодрости на целый день. Занятия будут проходить на открытом воздухе.

При бронировании апартаментов в апарт-отеле «Sunny Valley» в период с 10 по 12 августа в дни проведения фестиваля «SunJazz» вы получите визу на фестиваль, включающую: welcome-drink, безлимитный абонемент на кресельный подъемник и доступ ко всем площадкам. Стоимость визы без проживания составляет 1000 рублей. Подробная информация о фестивале «SunJazz» на сайте, по телефону: 8 (351) 778 54 26. Купить визу можно здесь.