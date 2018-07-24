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Воскресенские подростки напомнили водителям о правилах дорожного движения (ФОТО)
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Воскресенские подростки напомнили водителям о правилах дорожного движения (ФОТО) 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Воскресенском районе госавтоинспекторы совместно с инициативными подростками провели акцию «Береги пешехода!». Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мероприятие было направлено на предотвращение аварийных ситуаций с участием детей.
Согласно информации, в акции приняли участие госавтоинспектор Воскресенского района капитан полиции Андрей Груздев, член общественного совета при МВД Ирина Еремина и ребята из районной детской общественной организации «Возрождение».
В рамках акции подростки провели блиц-опрос среди воскресенских водителей. Вопросы они задавали довольно каверзные: автолюбителям пришлось признаться, как часто они превышают скорость и разговаривают ли по телефону во время езды.
За участие в опросе ребята подарили автомобилистам буклеты с информацией о правилах дорожного движения и пожелали им удачной дороги.
Ирина Еремина считает, что совместная работа с несовершеннолетними позволяет еще раз напомнить автолюбителям, что на дороге они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в памятник Максиму Горькому в центре города врезался автомобиль.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
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