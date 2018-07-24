От кабеля до спутника: телеканал «МИР 24» стал еще доступнее жителям Казахстана

Телеканал «МИР 24» стал еще доступнее для жителей Казахстана . Раньше его могли смотреть только через сети кабельного телевидения — теперь кнопка нашего телеканала в сетке вещания спутникового ТВ, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

В новой аппаратной современные передатчики, мониторы, инженерные пульты. Телевизионный сигнал получают через спутник «KazSat-3».

«Оборудование для канала «МИР 24» приобреталось исходя из того, что в дальнейшем трансляция будет идти в формате высокой четкости High-Definition», — рассказал технический директор НФ МТРК «Мир» в Казахстане Александр Комиссаренко.

Трансляции национальных праздников, документальные фильмы, мода, наука, спорт. И новости — каждые полчаса. О самых важных событиях в странах Содружества казахстанцы теперь узнают в режиме нон-стоп. «Мы какое-то время были заняты внутренними проблемами и для нас очень интересно, как живут наши соседи. Думаю, через канал „МИР 24“ мы будем получать качественную и оперативную информацию, связанную с жизнью наших соседей», — заявил председатель АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков. Пока телеканал «МИР 24» доступен жителям обеих столиц и крупных городов, а к 2021 году сигнал без помех будут получать и в отдаленных аулах. Для этого даже антенна не понадобится. Через три года «Казтелерадио» планирует закончить установку республиканской сети эфирного цифрового телевидения. «Картинка цифровая намного насыщенней, она богата цветом, стереофонический звук. Все эти моменты плюс возможность передавать картинку в качестве HD позволяет обеспечить наших жителей цифровым эфирным телевидением», — отметил Искандер Тажибеков.

Прямой эфир телеканала «МИР 24» казахстанцы смогут смотреть на смартфонах и планшетах.

Помимо Казахстана, телеканал «МИР 24» смотрят жители еще двух десятков стран Европы и Азии.

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