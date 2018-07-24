Ещё
От кабеля до спутника: телеканал «МИР 24» стал еще доступнее жителям Казахстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

От кабеля до спутника: телеканал «МИР 24» стал еще доступнее жителям Казахстана 

Мир24 2 часа назад
Телеканал «МИР 24» стал еще доступнее для жителей Казахстана. Раньше его могли смотреть только через сети кабельного телевидения — теперь кнопка нашего телеканала в сетке вещания спутникового ТВ, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.
В новой аппаратной современные передатчики, мониторы, инженерные пульты. Телевизионный сигнал получают через спутник «KazSat-3».
«Оборудование для канала «МИР 24» приобреталось исходя из того, что в дальнейшем трансляция будет идти в формате высокой четкости High-Definition», — рассказал технический директор НФ МТРК «Мир» в Казахстане Александр Комиссаренко.
Трансляции национальных праздников, документальные фильмы, мода, наука, спорт. И новости — каждые полчаса. О самых важных событиях в странах Содружества казахстанцы теперь узнают в режиме нон-стоп. «Мы какое-то время были заняты внутренними проблемами и для нас очень интересно, как живут наши соседи. Думаю, через канал „МИР 24“ мы будем получать качественную и оперативную информацию, связанную с жизнью наших соседей», — заявил председатель АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков. Пока телеканал «МИР 24» доступен жителям обеих столиц и крупных городов, а к 2021 году сигнал без помех будут получать и в отдаленных аулах. Для этого даже антенна не понадобится. Через три года «Казтелерадио» планирует закончить установку республиканской сети эфирного цифрового телевидения. «Картинка цифровая намного насыщенней, она богата цветом, стереофонический звук. Все эти моменты плюс возможность передавать картинку в качестве HD позволяет обеспечить наших жителей цифровым эфирным телевидением», — отметил Искандер Тажибеков.
Прямой эфир телеканала «МИР 24» казахстанцы смогут смотреть на смартфонах и планшетах.
Помимо Казахстана, телеканал «МИР 24» смотрят жители еще двух десятков стран Европы и Азии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Крупнейшее затмение века: что принесет «кровавая» Луна Семья живодерки с Алтая отключила телефоны из-за угроз Число жертв пожаров в Греции возросло до 50 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту117
Израиль сбил самолет186
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками97
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест93
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение