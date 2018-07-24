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СМИ: океанологи обнаружили новый вид кораллов у берегов Ирландии
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СМИ: океанологи обнаружили новый вид кораллов у берегов Ирландии 

ТАСС 2 часа назад
ДУБЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Океанологи в результате глубоководных исследований, проводившихся в 400 км от западного побережья Ирландии, обнаружили новый вид кораллов. Об этом сообщил национальный телеканал RTE.
Специалисты не исключают, что речь идет о виде, который относится к подклассу восьмилучевых кораллов. «Эти места — рай для глубоководных исследований», — приводит телеканал слова океанолога Керри Хоуэлла. Он также сообщил, что были обнаружены крупные колонии редких для этих мест морских губок. «Такой подводный риф из морских губок я встречаю в первый раз за 20 лет работы в северной Атлантике», — сказал он. Образцы губок и кораллов, поднятые на борт, доставлены в Голуэй. В местных лабораториях, по данным СМИ, определят возможность их использования в медицине, в частности, для создания новых видов антибиотиков.
"Для того, чтобы сохранять богатое биоразнообразие океана и рационально использовать его ресурсы, мы должны иметь ясное представление о донной флоре и фауне", — пояснил Хоуэлл. Ученый назвал находки крупных колоний кораллов и губок «чрезвычайно важными». Пор его словам, обнаруженным организмам принадлежит ключевая роль в морской экосистеме — в частности, от них напрямую зависит существование многих видов рыб.
Экспедиция Sea Rover, которая финансируется правительством Ирландии совместно с Европейским фондом морского дела и рыболовства (EMFF), работает в ирландских водах в течение последних трех недель. Ее целью является составление карт морского дна и реестра флоры и фауны.
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