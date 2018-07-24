В Волгограде выбирают голос города

29 июля в Комсомольском саду состоится I тур прослушивания конкурса «Голос Волгограда».

По данным пресс-службы муниципального учреждения «Отдых», желающие принять участие в фестивале должны подать заявки на электронный адрес maxih@yandex.ru в произвольной форме с указанием имени, фамилии, рода деятельности и названий произведений. Кроме того, необходимо указать свои почту, телефон и телетайп.