В Ростовской области тарифы на мусор вырастут в 2-3 раза

Предельный тариф на захоронение мусора увеличат почти в три раза. Плата за обращение с твердыми бытовыми отходами будет плавно увеличиваться до 2022 года, следует из постановления Региональной службы по тарифам, вывешенного на портале правовой информации Ростовской области

Платить по предельному тарифу будут более 30 компаний региона. Больших различий для операторов, задействованных в строительстве 8-и межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) и компаниями, задействованными в сборе мусора на территории муниципалитетов, еще не попавших в программу нет. Затраты в любом случае станут выше, ведь класс переработки отходов увеличился.

О росте тарифов на вывоз и утилизацию ТБО чиновники говорят давно. Стоимость рассчитывается исходя из двух параметров: первый — технологии, которые применяет каждый конкретный МЭОК для обращения с отходами. Чем современнее и лучше, тем, соответственно, дороже. И второй — плата за негативное воздействие на окружающую среду. С введением новых поправок в законодательство, принятых правительством РФ , теперь ее будут вносить не только юридические, но и физлица. Согласно закону об отходах, расходы операторов на захоронение твёрдых коммунальных отходов должны учитываться в коммунальном тарифе для потребителя.

Для населения это означает рост тарифа, ведь издержки всегда покрываются за счет увеличения платы от населения. Региональные власти уверяют, повышение будет плавным, разбитым на несколько лет.