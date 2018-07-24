Эксперты: расходы на санацию финансового рынка понесут россияне

Как отмечается в докладе, со ссылкой на отчет Счетной палаты, в августе 2015 года Центробанк установил лимит по кредитной линии для АСВ в размере 1,03 трлн рублей. По состоянию на 30 сентября 2017 года агентством был получен кредит на общую сумму 768 млрд рублей. По прогнозам, с 2017 по 2025 годы поступления в АСВ составят 1,97 трлн рублей, а расходы — 1,15 трлн. Однако, как отмечает аудиторы Счетной палаты, даже положительный баланс в 820 млрд рублей, не позволит до 2025 года полностью погасить сумму кредита Банка России.

«То есть расходы на санацию финансового рынка фактически понесут граждане страны, — делает вывод Сергей Сапронов. Он сообщил, что экспертами института проблем коррупции была изучена деятельность АСВ по целому ряду аспектов, включая внутренние правила и механизмы антикоррупционной работы.

Значительную часть доклада занимает пример банкротства финансовой группы «Лайф», включая АКБ «Пробизнесбанк» , который подробно исследовал НИИ коррупции. «Там нами был вскрыт механизм управляемого в интересах ряда сотрудников АСВ банкротства, — сообщил Сапронов. — По мнению экспертов нашего института, вызывает большое сомнение и сам механизм санации банков через АСВ. Не случайно Центральным банком впоследствии был запущен другой механизм расчистки финансового рынка через Фонд консолидации банковского сектора».

Авторы доклада отметили, что «Пробизнесбанк» был одним их хедлайнеров в кредитовании малого и среднего бизнеса и сам выступал в роли санатора нескольких банков. В банк было интегрировано порядка 6-7 региональных банков. Руководитель инициативной группы кредиторов АКБ «Пробизнесбанк» Нерсес Григорян, рассказал на пресс-конференции, как проходила процедура банкротства банка и связанной с ним финансовой группы «Лайф», а также о роли Агентства по страхованию вкладов в этом процессе.

«АСВ аккуратно выполняет обязанности по выплате гарантированных средств вкладчиков, максимум которых составляет 1,4 млн рублей, — отметил он. — Однако именно эта выплата далее в руках агентства становится инструментарием для того чтобы полностью контролировать весь процесс банкротства и делать его непрозрачным». По словам Григоряна, миноритарные кредиторы столкнулись с большими сложностями, пытаясь получить информацию о состоянии финансов и ходе процедуры банкротства.

Нерсес Григорян подверг сомнению эффективность самой схемы санации банков. «Решили отозвать лицензию у „Пробизнесбанка“ и подвергнуть санации его дочерние банки, региональные. Представьте, что финансовая группа „Лайф“ это кулак. Они решили убить ладонь и засанировать пальцы, — недоумевает он. — Мы пришли к заключению, что понадобилось бы всего лишь 40-50 млрд рублей, с запасом, на прямую санацию ладони, чтобы ожили все пальчики, вместо того, чтобы отрубить ладонь и засанировать пальчики на 100 млрд рублей».

В Агентстве по страхованию вкладов на запрос «ФедералПресс» не смогли прокомментировать положения данного доклада, сославшись на то, что АСВ не имеет его в своем распоряжении. Также там отметили, что агентство раскрывает всю информацию по банкам, которые находятся в ликвидации, и с материалами, касающимися АКБ «Пробизнесбанк» можно ознакомиться на сайте АСВ.

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