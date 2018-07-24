Стала известна дата визита Николая Цуканова в Югру и на Ямал

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов посетит Югру с ознакомительным визитом в четверг, 26 июля. Как сообщил «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией, принимать нового представителя главы государства Урале будет Сургут

Точный план визита до сих пор не известен. Собеседник агентства говорит о «стандартной рабочей поездке для знакомства с регионом». Предполагается, что Николай Цуканов встретится в Сургуте с губернатором Натальей Комаровой и главой города Вадимом Шуваловым , а также проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

На Ямал Цуканов вылетит на следующий день, 27 июля. Полпред встретится с врио и.о. главы региона Дмитрием Артюховым. Как предполагают наблюдатели, главной темой визита станет строительство ЖД-ветки Бованенково — Сабетта, однако на данный момент программа поездки до сих пор неизвестна.

Фото: Евений Поторочин