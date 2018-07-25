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Полпред Президента Цуканов едет в Югру
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Полпред Президента Цуканов едет в Югру 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов посетит Югру с ознакомительным визитом 26 июля. Уже завтра полпред приедет в Сургут.
Планируется, что Николай Цуканов встретится в Сургуте с губернатором Натальей Комаровой и главой города Вадимом Шуваловым, а также проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
В департаменте общественных связей Югры сообщили, что программа визита сейчас утверждается.
Напомним, в начале месяца Николай Цуканов посетил Тюмень и Курган, где встретился соответственно с Александром Моором и Алексеем Кокориным.
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