Николай Цуканов впервые прибыл в Югру в должности полпреда Президента

Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов впервые прибыл в Югру в новой для себя должности. В Сургуте он посетил ряд важных объектов для города и региона в целом.

Главная цель визита — обсуждение перспектив сотрудничества между региональными властями и крупнейшей нефтегазовой компанией России

Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» был открыт летом 2016 года на территории Западно-Сургутского месторождения. Ежедневно центр посещают до 500 обучающихся. Главный корпус занимает площадь более 9 тысяч квадратных метров. В здании находятся 22 специализированные аудитории, тренажерные комплексы, 10 компьютерных классов, 16 лаборантских, лаборатория «Электротехника и электроника», общежитие.

Теоретическая подготовка и повышение квалификации рабочих ведется более чем по 349 профессиям и 311 курсам. Повышение квалификации руководителей и специалистов выполняется по 223 направлениям и курсам.