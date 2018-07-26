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Николай Цуканов впервые прибыл в Югру в должности полпреда Президента
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Николай Цуканов впервые прибыл в Югру в должности полпреда Президента 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов впервые прибыл в Югру в новой для себя должности. В Сургуте он посетил ряд важных объектов для города и региона в целом.
Так совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой он побывал в центре политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз».
Главная цель визита — обсуждение перспектив сотрудничества между региональными властями и крупнейшей нефтегазовой компанией России.
Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» был открыт летом 2016 года на территории Западно-Сургутского месторождения. Ежедневно центр посещают до 500 обучающихся. Главный корпус занимает площадь более 9 тысяч квадратных метров. В здании находятся 22 специализированные аудитории, тренажерные комплексы, 10 компьютерных классов, 16 лаборантских, лаборатория «Электротехника и электроника», общежитие.
Теоретическая подготовка и повышение квалификации рабочих ведется более чем по 349 профессиям и 311 курсам. Повышение квалификации руководителей и специалистов выполняется по 223 направлениям и курсам.
Также Николай Цуканов посетил региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Югры и Ямала.
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