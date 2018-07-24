Экстренную гинекологическую помощь временно будут оказывать в БСМП

В опечатанных приставами помещениях роддома организован ремонт.

Минздраве Карелии рассказали о том, как в ближайшее время будет организована экстренная гинекологическая помощь в Петрозаводске в связи с закрытием помещений родильного дома имени Гуткина.

В связи с необходимостью ремонта вентиляционных сетей с 20 июля экстренная помощь будет оказываться на базе больницы скорой медицинской помощи. По словам пресс-службы министерства, выполнение работ по ремонту системы вентиляции уже организовано.

Напомним, ранее некоторые помещения роддома были опечатаны приставами после вынесения соответствующего решения суда.