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Экстренную гинекологическую помощь временно будут оказывать в БСМП
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Экстренную гинекологическую помощь временно будут оказывать в БСМП 

Карельские вести 1 час назад
В опечатанных приставами помещениях роддома организован ремонт.
В Минздраве Карелии рассказали о том, как в ближайшее время будет организована экстренная гинекологическая помощь в Петрозаводске в связи с закрытием помещений родильного дома имени Гуткина.
В связи с необходимостью ремонта вентиляционных сетей с 20 июля экстренная помощь будет оказываться на базе больницы скорой медицинской помощи. По словам пресс-службы министерства, выполнение работ по ремонту системы вентиляции уже организовано.
Напомним, ранее некоторые помещения роддома были опечатаны приставами после вынесения соответствующего решения суда.
По материалам: ptzgovorit.ru
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