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Спортивный праздник для пенсионеров устроят в парке Воровского
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Спортивный праздник для пенсионеров устроят в парке Воровского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Участники проекта «Московское долголетие» присоединятся к празднику «Спортивному движению — наше уважение» 15 августа. Мероприятие состоится в парке имени Воровского. Как уточнили организаторы — представители районного центра соцобслуживания — гостей ждут песни, танцы, мастер-класс по скандинавской ходьбе и урок дыхательной гимнастики.
— Также активные пенсионеры смогут принять участие в тренировке по общей физической подготовке, — заявили в ЦСО.
Мероприятие начнется в 12.00.
Записаться в проект «Московское долголетие» можно по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, 24А. Все секции являются бесплатными и рассчитаны на горожан пенсионного возраста, который составляет 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.
Телефон для справок: 8 (495) 601-46-18. (ео)
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