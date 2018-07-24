В Idola Phantasy Star Saga вас ждут огромные монстры 

Еще на прошлой неделе компания тизерила нам новую мобильную RPG. И вот только сегодня состоялся официальный анонс этой игры.
Проект получил название Idola Phantasy Star Saga. В нем людям предстоит попасть в мир Vandoll, где отважные герои с помощью мечей и магии сражаются с ужасными монстрами. Судя по скриншотам и описанию на страничке игры, вы сможете выбрать сторону Закона или Хаоса, управлять сразу несколькими персонажами, выполнять сюжетные задания и комбинировать приемы. Пройти предварительную регистрацию удастся прямо сейчас на официальном сайте. И официальный релиз игры в Японии произойдет в 2018 году. Более детальные подробности относительно игрового процесса станут известны во время стрима с разработчиками (прямая трансляция начнется 24 июля в 15:00 по МСК).