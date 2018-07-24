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В Оренбуржье магазину грозит штраф за рекламу голосом Левитана
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В Оренбуржье магазину грозит штраф за рекламу голосом Левитана 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Комиссия Оренбургского УФАС признала радиорекламу строительного магазина «Молоток» неэтичной.
На одной из радиостанций транслировался ролик, озвученный голосом похожим на голос советского диктора Юрия Левитана. Оренбуржцы не раз жаловались на это в УФАС. Голос знаменитого диктора до сих пор ассоциируется у многих с важными для страны событиями и вызывает воспоминания о страшных событиях Великой Отечественной войны у ветеранов, писали в обращениях заявители.
Управление провело в Facebook опрос: является ли реклама магазина с использованием знаменитого голоса Левитана оскорбительной. Большинство проголосовавших ответили «да».
Члены экспертного совета единогласно приняли решение, что такая реклама оскорбительна, а использование символики Великой Отечественной войны в рекламе гвоздей недопустимо, сообщает пресс-служба УФАС региона.
Трансляция рекламного сообщения прекращена. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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