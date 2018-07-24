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Еврокомиссия оштрафовала производителей электроники на 111 млн евро
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Еврокомиссия оштрафовала производителей электроники на 111 млн евро 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE  Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Еврокомиссия заявила о нарушении антимонопольного законодательства ЕС компаниями Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer, предъявив им отдельные штрафы на общую сумму в 111 млн евро. Как отмечается, компании были оштрафованы за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах. Об этом сообщила Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, прокомментировав принятое решение: «Рынок онлайн-торговли быстро растет и сейчас оценки его ежегодных объемов в Европе превышают 500 млрд евро. Более половины европейцев совершают покупки в интернете. В результате действий, предпринятых данными 4 компаниями, миллионы европейских потребителей столкнулись с более высокими ценами на кухонную бытовую технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие товары. Эти действия являются незаконными по антимонопольным правилам ЕС».
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