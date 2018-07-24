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Расположенный в Войковском храм в августе организует паломническую поездку
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Расположенный в Войковском храм в августе организует паломническую поездку 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Расположенный в 6-м Новоподмосковном переулке храм Святых Царственных Страстотерпцев приглашает в паломническую поездку. Выезд намечен на 25 августа.
«Участники посетят Серафимо-Знаменский скит, Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь и Екатерининскую пустынь, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте церкви. — Отъезд от станции метро «Каширская» — в 10.00».
Поездка осуществляется на комфортабельном автобусе в сопровождении экскурсовода.
Записаться на экскурсию и уточнить условия участия можно по телефону 8 (963) 771-63-11. (ео)
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