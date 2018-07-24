Расположенный в Войковском храм в августе организует паломническую поездку

Расположенный в 6-м Новоподмосковном переулке храм Святых Царственных Страстотерпцев приглашает в паломническую поездку. Выезд намечен на 25 августа.

«Участники посетят Серафимо-Знаменский скит, Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь и Екатерининскую пустынь, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте церкви. — Отъезд от станции метро «Каширская» — в 10.00».

Поездка осуществляется на комфортабельном автобусе в сопровождении экскурсовода.

Записаться на экскурсию и уточнить условия участия можно по телефону 8 (963) 771-63-11. (ео)