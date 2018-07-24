«Рано или поздно попадутся»: глава избиркома Екатеринбурга осудил расправы над политтехнологами

Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров сегодня осудил нападение на политтехнолога Дениса Граматчикова и другие незаконные действия во время кампании по выборам городской думы. При этом Захаров заявил, что избирком не может предпринять какие-либо действия в связи с нападениями, сообщает корреспондент «ФедералПресс»

«Происходят расправы, используются методы девяностых и начала двухтысячных. Но формально это не имеет отношения к избирательному законодательству. Нужно, чтобы правоохранительные органы доказали причинно-следственную связь», — сказал он.

Захаров прогнозирует, что кандидаты, использующие незаконные методы, «рано или поздно попадутся» на других нарушениях. «Некоторые думают, что, раз на праймериз [ »Единой России» ] было можно раздавать продукты, то и на выборах это позволено», — заявил он.

«ФедералПресс» напоминает, что политтехнолог, глава штаба одного из кандидатов Денис Граматчиков был избит неизвестными во время сбора подписей. Уже возбуждено уголовное дело.