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Свыше 70 возгораний произошло в лесах Подмосковья с начала пожароопасного сезона 2018 года
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Свыше 70 возгораний произошло в лесах Подмосковья с начала пожароопасного сезона 2018 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья в 2018 году зафиксировали более 70 возгораний, ежегодно в регионе проводят профилактику лесных пожаров, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на землях государственного лесного фонда Московской области возник 71 лесной пожар на общей площади 64,72 гектара, в сравнении с 2017 годом — 51 пожар на площади 120,9 гектара, все пожары обнаружены и ликвидированы в день обнаружения», — сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.
Он также отметил, что каждый год проводится профилактика лесных пожаров.
«Ежегодно в полном объеме выполняются профилактические противопожарные мероприятия. За последние шесть лет обустроено почти 35 тысяч километров минерализованных полос, прочищено около 12 тысяч километров просек, отремонтировано свыше 1,7 тысячи километров дорог противопожарного назначения, обустроено более 8,1 тысячи мест отдыха граждан, установлено более 18 тысяч аншлагов на противопожарную тематику», — добавил Советников.
По его словам, в регионе создана четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах, которая обеспечивает 100-процентный охват территории земель лесного фонда, проведена ее модернизация, заменены старые аналоговые видеокамеры на современные цифровые.
Для разведки лесных пожаров закуплены беспилотники-дроны вертикального взлета, работники лесничеств прошли обучение по их управлению. В настоящее время проводится оборудование 300 пожарных автомашин спутниковой навигацией ГЛОНАСС и модернизация программного обеспечения.
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