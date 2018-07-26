ЦБ хочет усилить контроль за продажами страхования жизни

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Банк России планирует выйти с инициативой получения новых полномочий, которые позволят ему контролировать соблюдение стандартов Всероссийского союза страховщиков (СРО страхового рынка) по продажам продуктов страхования жизни. Об этом сообщил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

"СРО сейчас приняли стандарт, который начнет работать с 1 января, где сами организации предприняли шаги, чтобы обязать себя продавать это определенным образом, раскрывать информацию клиентам и так далее. Мы сейчас его оцениваем, главное даже не то, что в нем написано, а как он будет работать", — сказал Габуния.

Он отметил, что этот стандарт не навязан Центральным банком в силу закона, а принят добровольно. «Насколько все это получится — мы не знаем. Поэтому мы внимательно будем следить за тем, что происходит, и, я предполагаю, будем выходить в этом плане с инициативой, в том числе чтобы у ЦБ было больше полномочий по установлению регулирования в этой части — как продавать, как раскрывать, форму договора, еще что-то. Сегодня у нас полномочия в этом смысле очень ограничены», — заявил представитель ЦБ.

Он не исключил, что если стандарты страховщиков хорошо заработают, новые полномочия ЦБ не потребуются. «Но для того, чтобы это можно было закрывать нашим регулированием, я считаю, в любом случае это будет нелишним», — добавил глава департамента.

Сейчас доходность полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, самый быстрорастущий сегмент страхования, продается в банках в качестве альтернативы вкладам) по закрывающимся в 2018 году контрактам низкая, сообщил Габуния. Она составляет примерно половину доходности вкладов. Но таких договоров пока очень мало, поэтому их доходность не показательна, подчеркнул он.

Всероссийский союз страховщиков ранее утвердил стандарт, описывающий процесс продажи ИСЖ во избежание некорректных продаж. Для этого, в частности, вместе с договором ИСЖ клиенту должна выдаваться памятка, где описаны все существенные условия договора и его отличия от депозита — что услугу оказывает не банк, а страховщик, что вложения не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов и доходность по полису не гарантирована и т.д.

В июне ЦБ отмечал, что доходность инвестиционного страхования жизни может оказаться ниже ставки по депозитам.

Об ИСЖ ИСЖ работает как страховка жизни, при этом единовременный взнос клиента (обычно 300 тыс. — 500 тыс. руб.) страховщик инвестирует по выбранной клиентом стратегии. В конце срока договора страховщик гарантированно возвращает клиенту внесенную сумму и возможный инвестдоход, зависящий от результатов инвестирования. Уровень доходности не гарантирован, и она может как превысить ставку по вкладам, так и оказаться нулевой. В отличие от банковского вклада вложения в ИСЖ не застрахованы в АСВ, и полис нельзя досрочно расторгнуть без потерь.