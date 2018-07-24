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Коркинского алименщика выдал мопед, его и арестовали
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Коркинского алименщика выдал мопед, его и арестовали 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Лишь благодаря мопеду сумели выйти на след злостного алиментщика из Коркино судебные приставы, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.
С 2015 года 44-летний Олег А. успешно уклонялся от уплаты алиментов на содержание малолетнего сына, которому задолжал более 208 тысяч рублей. Мужчина нигде официально не работал, не имел водительского удостоверения, банковских счетов, недвижимого и движимого имущества, за пределы России не выезжал, по месту регистрации у сестры не проживал и вел скитальческий образ жизни, не задерживаясь подолгу на одном месте. В ноябре 2016 года должник был объявлен в исполнительный розыск, сведения о нем искали по всем доступным судебным приставам каналам, но результата не было. Бывшей супруге алиментщика даже порекомендовали обратиться в суд с иском о признанием должника безвестно отсутствующим, что давало право на бюджетную поддержку.
Однако в июле 2018 года мужчину, ехавшего на мопеде, остановил экипаж ГИБДД и проверил по базе данных исполнительных производств. Выяснилось, что должник проживает в Еманжелинске у новой гражданской жены и периодически работает. Принадлежащий ответчику мопед был арестован, оценен в восемь тысяч рублей и передан хозяину для самостоятельной реализации с последующим перечислением денег взыскателю.
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