Галерею Зураба Церетели посетили пенсионеры из Выхина-Жулебина

Участники проекта «Московское долголетие» филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» посетили галерею выдающего скульптора, художника, президента Российской академии художеств Зураба Церетели

Посетители выставки узнали о его ноу-хау — необыкновенной эмали (эмалевые панно). Он единственный художник в мире, владеющий данной техникой.

Участники экскурсии увидели и поняли художника, одна из главных тематик творчества которого — религиозные и библейские сюжеты. Любимым детищем Зураба Церетели является зал противостояния добра и зла.

По словам участников «Московского долголетия», они «открыли его для себя». (ис)