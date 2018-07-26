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Галерею Зураба Церетели посетили пенсионеры из Выхина-Жулебина
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Галерею Зураба Церетели посетили пенсионеры из Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Участники проекта «Московское долголетие» филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» посетили галерею выдающего скульптора, художника, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
Посетители выставки узнали о его ноу-хау — необыкновенной эмали (эмалевые панно). Он единственный художник в мире, владеющий данной техникой.
Участники экскурсии увидели и поняли художника, одна из главных тематик творчества которого — религиозные и библейские сюжеты. Любимым детищем Зураба Церетели является зал противостояния добра и зла.
По словам участников «Московского долголетия», они «открыли его для себя». (ис)
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