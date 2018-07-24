Фурсин: нам удалось организовать настоящий праздник для москвичей

Москве с 19 по 21 июля прошла уникальная акция «День без турникетов», в ходе которой всем желающим устраивали подробные и интересные экскурсии на промышленные предприятия города, а также в технопарки столицы. О задачах и результатах акции ТАСС рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

— Акция «День без турникетов» на самом деле уникальная для всей страны, ведь подобных мероприятий нет в других городах России . Расскажите о том, зачем нужен такой «День» и как появился формат акции?

— Стоит напомнить, что департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы проводит «День без турникетов» с 2012 года, расширяя как количество мероприятий, так и количество московских предприятий, открывающих свои двери для всех желающих в дни акции. Вы спросили о формате, и тут очень интересный момент — формат «Дня», а также площадки для проведения акции выбирали москвичи. Они высказывали свои предпочтения на сайте «Активный гражданин». Причем именно по просьбам горожан «День без турникетов» расширили до трех дней, чтобы все желающие успели посетить заводы и фабрики. Кроме этого, июльская акция стала первой, участие в которой приняли предприятия Московской области . В этом году «День без турникетов» проходил с 19 по 21 июля. Жителям города и гостям столицы акция дает уникальную возможность открыть для себя промышленную Москву с неизвестной стороны и даже в какой-то мере исследовать ее, поучаствовать в создании инноваций, научиться новому и просто интересно провести свой досуг в компании семьи и друзей. Если в 2012 году на восемь предприятий пришли около 600 человек, то с тех пор участниками акции стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы. В июле в мероприятиях акции приняло участие более 10 тысяч человек. Получился большой, интересный для всех городской праздник, более 38 предприятий и технопарков открыли свои двери для гостей.

— Расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, мероприятиях акции.

— Уже второй раз помимо экскурсий и мастер-классов в программе акции мы используем и другие форматы: научно-образовательные лекции, литературные чтения и выступление музыкальной группы. Новый формат дает нам больше возможностей показать горожанам, что такое современная промышленная Москва. К примеру, в конструкторском бюро «Туполев» можно было послушать о том, как разрабатывался советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, а в технопарке «Калибр» посмотреть беспилотный пассажирский автобус, электродвигатель и зарядную станцию для электромобилей.

20 июля все желающие бесплатно могли посетить серию научно-познавательных лекций в московских технопарках. В технопарке «Нагатино» президент группы компаний «Галактика» Алия Прокофьева отправляла гостей в космическое «путешествие» и рассказывала о том, как технологии меняют мир.

В технопарке «Калибр» Никита Гусев , генеральный директор конструкторского бюро «Рейнольдс», вместе с директором по исследованиям «Цифры» Сергеем Свиридовым раскрывали тайны будущего, обсуждали постепенное проникновение искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни, показывали, как будет выглядеть город будущего, и убеждали в том, что все мы скоро пересядем на аэротакси. Кстати, о развитии искусственного интеллекта и его влиянии на человечество, а также о том, стоит ли его бояться, в технопарке «Наукоград» рассказывала вице-президент Cognitive Technologies Альфия Каюмова. В целом все выступления экспертов в технопарках были посвящены теме технологического будущего — это то, что сегодня действительно интересно. В технопарке «Кулибин ПРО» управляющий директор по исследованиям и разработкам Сбербанка Андрей Черток тоже говорил об искусственном интеллекте, но уже в привязке к тому, что делает в этой области крупнейший банк, то есть фактически рассказывал о том, как будет развиваться банковская система в ближайшей перспективе. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, интернет вещей — все это перестало быть фантастикой. Для участников лекций это хорошая возможность узнать, кто стоит за высокотехнологичными разработками в России, а также где и как они активно применяются в Москве.

— Конечно, в технопарках много интересного, ведь они предназначены для создания новых технологий, инноваций. А на каких интересных индустриальных предприятиях можно было побывать?

— Не знаю, что вы понимаете под словами «чтобы дух захватывало», но точно могу сказать, что на всех наших предприятиях, участвовавших в акции, было очень интересно. Где бы вы могли еще посмотреть, как делают высокотехнологичное оборудование для железных дорог, как не на Лосиноостровском электротехническом заводе, открывшем участникам акции свои двери 20 июля? Гостям показывали процесс изготовления аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики, отвечающей за безопасность движения. Их водили в сертифицированный испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики, цех по изготовлению металлоконструкций, сборочный цех, участок внедрения зарубежных технологий. Еще одной увлекательной экскурсией стало посещение завода по производству соков. Это привычный и любимый многими напиток. А как его изготавливают в промышленном масштабе? Специалисты компании «Мултон» на примере своего производства показали, как и из чего делается сок, провели экскурсию по производству, устроили дегустацию соков и нектаров, организовали викторину и, конечно, подарили всем пришедшим гостям подарки. В общем, о каждом из предприятий, участвовавшем в акции, можно долго говорить.

— А что нужно было, чтобы попасть на экскурсию на предприятие в рамках акции?

— Поскольку количество мест было ограниченным, нужно было зарегистрироваться на сайте акции, оставив свои данные, а для входа на ряд предприятий требовался еще и документ, удостоверяющий личность. В общем, ничего сложного и ничего необычного.

— На каких культурных мероприятиях могли побывать гости акции?

Завершилась акция выступлением рок-группы Animal ДжаZ в технопарке «Нагатино». Совсем недавно группа отметила 10-летний юбилей выпуска культового альбома «Шаг Вдох». Концерт собрал порядка 2 тысяч человек, и публика, без преувеличения могу сказать, была очень довольна. Мы получили большое количество благодарностей и позитивных комментариев по итогам акции как на самом мероприятии, так и в социальных сетях. Мы очень рады, что нам удалось организовать настоящий праздник для москвичей и показать московскую промышленность.

Беседовал Андрей Резниченко