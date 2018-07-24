«Ты рогоносец, Бонасье»: законы мужской ревности от Михаила Лабковского

Страшный сон ревнивого мужчины: жена работает в мужском коллективе. Или довольно улыбается, получив от кого-то сообщение (а на часах, между прочим, восемь вечера). Или, хуже того, собирается отдыхать — одна или с подругами, но явно без вас.

Давайте разбираться, что не так. Причем не с ней — с вами.

Кадр из фильма «Серена»

В нашей культуре бытует много странных представлений о том, как устроены отношения между людьми: что делать можно, а что нельзя, а также что из чего вытекает.

Например, «бьет — значит, любит». Или «сор из избы не выносят». Или «стерпится — слюбится». Или про детей и стаканы воды. А еще — «ревнует — значит, любит». Все это полный бред.

И если ревнует — значит, не уверен в себе. И точка.

Как и когда впервые настигает ревность?

Как ни банально, в детстве. Возможно, однажды у вас появились младшие брат или сестра, что автоматически сделало вас старшим. Хуже того — «взрослым». И родители как-то сразу стали вести себя иначе, начались все эти: «ты уже большой», «ты должен уступить», «ты теперь за старшего». Должен, должен, должен. Вам не прощали то, что с легкостью прощалось младшему, а внимания, любви и тепла хронически недодавали.

Возможен и другой сценарий: вас просто сравнивали с другими. Постоянно. С соседскими мальчишками. С одноклассниками. С мифическим сыном маминой подруги. И вы, конечно, это сравнение проигрывали — ну, а кто бы не проиграл? И это рушило вашу еще не успевшую толком сформироваться самооценку, било по уверенности в себе.

И вы такой вот и выросли — с низкой самооценкой и не слишком большой любовью к себе. А раз вы сами себя не любите, как вас будет любить кто-то другой? Этому другому от вас просто что-то нужно. И вот эта девушка, которая сейчас рядом, — она же здесь не просто так. Ей явно что-то нужно — ваши деньги, ваша квартира, ваша прописка. А подвернись более стоящий вариант — променяет вас на него, не моргнув глазом. Логично? Логично.

Начиная сравнивать себя с другими, вы уже проигрываете

И вы начинаете сравнивать себя с другими — у кого бицепс круче, у кого кошелек толще. Но сравнение — это дорога в никуда. Начиная сравнивать себя с другими, вы уже проигрываете. Когда человек себя любит, ему просто не приходит в голову мысль о том, что он хуже других, и что однажды его на кого-то там променяют.

Некоторые, правда, умудряются рассуждать так: ревнуя, я показываю своей женщине, что она мне небезразлична, а значит, можно приправлять отношения ревностью — в гомеопатических дозах. А то еще обидится. На самом же деле это сигнализирует только об одном: вы в себе не уверены, боитесь, что найдется конкурент, который окажется лучше, а вас незамедлительно бросят.

Бацилла ревности

Конечно, надо понимать, что ревность ревности рознь. То, о чем я говорю, — поведенческая ревность, когда человек сам по себе — в пределах нормы, но ведет себя неадекватно. Но бывает и клиническая история.

Кадр из фильма «Троя»

Тут речь уже о расстройстве: человек не доверяет вообще никому, всех подозревает, ведет себя агрессивно. Все, что ему нужно, — найти подтверждение и уличить другого, например, в измене. Постоянно необходима новая доза информации, чтобы гонять ее по своему мазохистическому мозгу. Это уже патология, так что продолжим разбираться с первым вариантом.

Под эгидой «у нас же близкие отношения, я хочу все о тебе знать» многие мужчины заставляют девушек рассказывать о своем прошлом, в частности — о предыдущих партнерах. Кстати, это не что иное, как проявление пассивной агрессии — добиваться прозрачности отношений на 200%, требовать, чтобы у партнера не было вообще никаких секретов.

«Расскажи, дорогая, кто у тебя был до меня»?

Устроив ночь откровений, такие мужчины терпеливо, с пониманием слушают, кивают. А потом при случае (не сразу — могут пройти месяцы) выдают, что на самом деле об этом думают и как девушек характеризует их прошлый опыт — с нравственной, как говорили в советское время, точки зрения.

И, как в том анекдоте, пошло-поехало. В мужчине поселяется бацилла ревности. Поселяется, разрастается, и он все время возвращается к этой теме. Начинает ревновать свою женщину ко всем: к друзьям, коллегам, водителям маршруток. Устраивает допросы с пристрастием, читает переписку в соцсетях, на ровном месте предъявляет претензии.

Ревность полностью исключает близкие отношения, доверие

Во-первых, это страшно отравляет жизнь, причем обоим. Во-вторых, ревность полностью исключает близкие отношения, доверие. Трагедия ревнивца — в том, что он не может нормально любить. И разбираться с партнершей совершенно бесполезно: расстанетесь с этой — появится другая, и сценарий будет повторяться снова и снова. Разбирайтесь с собой.

Две главные «прививки» от ревности

Мы выяснили, что в основе недоверия к людям в целом и к женщинам в частности лежит низкая самооценка. А это значит что? Значит, надо над ней работать, прокачивать ее, выяснять причины неуверенности в себе. Способов полно. Психологов, которые могут с этим помочь, тоже. Это во-первых.

Во-вторых, точно решите, что вы будете делать, если случится «самое страшное». Что станете делать, если ваша девушка начнет общаться в соцсетях с другими мужчинами? А если застанете ее с поклонником в кафе? А если она вам изменит?

Четкие ответы на эти вопросы помогут вам спать спокойно — у психики наконец появится конкретика. Когда вы точно знаете, что расстанетесь с женщиной в случае измены, это освобождает от переживаний. И, кстати, зная об этом, и девушка не будет давать повод для ревности — она же дорожит вашими отношениями. А если не дорожит, нужна ли она вам?