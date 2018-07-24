Животные покусали почти 5 тысяч свердовчан

Почти пять тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов животных. При этом из почти 100 напавших на уральцев диких зверей трое оказались больны бешенством, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

По данным свердловского Роспотребнадзора, за 6 месяцев 2018 года животные покусали 4915 свердловчан. В 98 случаях нападали дикие животные, а у трех из них — двух лис и енотовидной собаки — был подтвержден диагноз «бешенство». При этом бешенством никто из укушенных не заболел.

Специалисты напоминают, что заразиться бешенством можно при укусе или попадании слюны больного животного на кожу человека. Вирус поражает всю нервную систему. Заболевание проявляется в резком возбуждении двигательных центров, судорогах мышц глотки и дыхательных путей, их параличе, слюнотечении. В конечном итоге все это приводит к летальному исходу.

Чаще всего подхватить бешенство можно от собак, особенно бездомных, а также таких диких животных, как лисы, енотовидные собаки, волки. Кроме того, заражение может произойти и от коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.