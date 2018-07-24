Тест фитнес-браслета Garmin Vivomove HR Premium: спорт для эстетов

Итоги теста Фитнес-трекер Garmin Vivomove HR Premium выглядит почти как обычные наручные часы, и только двойной тап заставляет засветиться OLED-дисплей. «Измерительные часы» имеют пульсометр на нижней части корпуса и отличаются хорошим набором функций. Однако GPS-модуль, к сожалению, здесь отсутствует. Более доступная по цене Sport-версия Vivomove HR (16 000 вместо 20 000 рублей) предлагает точно такое же оснащение, однако выпускается в корпусах другого цвета и с силиконовым ремешком вместо кожаного. Преимущества элегантный дизайн и высококачественное исполнение аналоговые стрелки и OLED-дисплей встроенный датчик частоты сердечного ритма Недостатки громоздкая зарядная клипса нет GPS-датчика Результаты тестирования Garmin Vivomove HR Premium Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 17 из 45 Соотношение цена/качество: 47 Оснащение (40%): 87.3 Точность (30%): 89.5 Эргономичность (30%): 81.5 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 86% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Альтернатива: Nokia Steel HR Nokia Steel HR 40mm имеет аналоговый циферблат и пульсометр. Модель немного тоньше, но предлагает меньше функций спорт-трекинга. Главная особенность фитнес-браслета от Nokia — долгое время автономной работы, 27 дней. Если вы не любите часто заряжать гаджеты, присмотритесь к этой модели.

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Тест и обзор Fitbit Versa: отличный женский фитнес-браслет, но без GPS Фитнес-трекеры. Все результаты тестов 1. Fitbit Ionic Тип дисплея: LCD (цветной) Точность: кол-во шагов: 99% GPS-датчик: да Общая оценка: 97.2 Соотношение цена/качество: 58 2. Garmin Vivoactive HR Тип дисплея: LCD (цветной) Точность: кол-во шагов: 99,3% GPS-датчик: да Общая оценка: 96.7 Соотношение цена/качество: 72 3. Samsung Gear Fit2 Pro Тип дисплея: Curved OLED (цветной) Точность: кол-во шагов: 99,2% GPS-датчик: да Общая оценка: 94.4 Соотношение цена/качество: 67 4. Garmin Vivoactive 3 Тип дисплея: LCD (цветной) Точность: кол-во шагов: 99% GPS-датчик: да Общая оценка: 93.2 Соотношение цена/качество: 57 5. Garmin Vivoactive Тип дисплея: LCD (цветной) Точность: кол-во шагов: 99,4% GPS-датчик: да Общая оценка: 93.1 Соотношение цена/качество: 59 Фитнес-трекеры. Все результаты тестов Характеристики и результаты тестирования Garmin Vivomove HR Premium Соотношение цена/качество 47 Тип дисплея механический, OLED Дисплей: качество и читаемость очень хорошо Дисплей: читаемость на солнце очень хорошо Точность: кол-во шагов 98,9% Отображение кол-во шагов (на дисплее трекера) да Отображение расстояния (на дисплее трекера) да GPS-датчик — Пульсометр да Мониторинг сна да Вибромотор да Водонепроницаемый корпус да Длина браслета (мин.) 12,2 см Длина браслета (макс.) 21,0 см Сменный браслет да Браслет с зажимом — Приложение для Android да Приложение для iOS да Приложение для Windows Phone — Веб-приложение да Время работы 7 дней Подзарядка без извлечения из браслета да Предупреждение о низком уровне заряда — Разъем зарядки проприетарный Вес 55 г Фото: компании-производители