Стали известны подробности убийства американской семьи в Грузии

Стали известны результаты экспертизы тел американцев, погибших в ущелье Хада Душетского района Грузии

Как передает Sputnik-Georgia, экспертиза установила, что Лора Смит перед смертью была изнасилована, а ее четырехлетний сын был убит выстрелом в голову в упор. Местные СМИ установили, что результаты экспертизы заставили адвоката Давида Гиргвлиани отказаться от защиты единственного обвиняемого в убийстве 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури.

Данные экспертизы подтвердили идентичность мазков, взятых у обвиняемого и с тела погибшей американки.

Изначально прокуратура заявляла, что после того, как Кобаури убил Райана Смита и ребенка, Лора Смит сорвалась со скалы, спасаясь бегством от пастуха, но теперь эта версия выглядит сомнительной.

Трагедия произошла в Хадском ущелье 6 июля. По словам местных жителей, инцидент произошел между пастухом и главой американской семьи на почве ревности. Предполагается, что пастух сначала застрелил американца, потом хотел надругаться над его супругой, которая попыталась сбежать, упала в водопад и разбилась. После этого пастух, по версии следствия, застрелил ребенка.

Напомним, 11 июля пастух Малхаз Кобаури, который подозревается в убийстве американской семьи из трех человек в Душетском районе Грузии, в ходе судебного процесса заявил о своей невиновности.