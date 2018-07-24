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Стали известны подробности убийства американской семьи в Грузии
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Стали известны подробности убийства американской семьи в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Стали известны результаты экспертизы тел американцев, погибших в ущелье Хада Душетского района Грузии.
Как передает Sputnik-Georgia, экспертиза установила, что Лора Смит перед смертью была изнасилована, а ее четырехлетний сын был убит выстрелом в голову в упор. Местные СМИ установили, что результаты экспертизы заставили адвоката Давида Гиргвлиани отказаться от защиты единственного обвиняемого в убийстве 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури.
Данные экспертизы подтвердили идентичность мазков, взятых у обвиняемого и с тела погибшей американки.
Изначально прокуратура заявляла, что после того, как Кобаури убил Райана Смита и ребенка, Лора Смит сорвалась со скалы, спасаясь бегством от пастуха, но теперь эта версия выглядит сомнительной.
Трагедия произошла в Хадском ущелье 6 июля. По словам местных жителей, инцидент произошел между пастухом и главой американской семьи на почве ревности. Предполагается, что пастух сначала застрелил американца, потом хотел надругаться над его супругой, которая попыталась сбежать, упала в водопад и разбилась. После этого пастух, по версии следствия, застрелил ребенка.
Напомним, 11 июля пастух Малхаз Кобаури, который подозревается в убийстве американской семьи из трех человек в Душетском районе Грузии, в ходе судебного процесса заявил о своей невиновности.
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