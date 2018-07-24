Гражданские автомобили встанут на защиту Родины

Согласно сообщениям СМИ, в Министерстве обороны Российской Федерации готовится проект, согласно которому на учет в военные комиссариаты будет положено ставить все легковые автомобили.

Правки, которые, согласно поступившей информации, предлагается внести в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151, предполагают, что учету будут подлежать все автомобили, подпадающие под категорию «М1» технического регламента Таможенного союза. Фактически это означает что в перечень попадут все легковые транспортные средства, способные перевозить пассажиров и имеющие не более восьми посадочных мест.

В случае объявления в стране военного положения указанная техника будет мобилизована в пользу новообразованных военных частей и соединений и только до момента поставок расконсервированных штатных автомобилей. Кроме того указывается, что отправляться в зону боевых действий такие транспортные средства не будут. После же возвращения автомашины владельцам последние получат от государства компенсацию, сумма которой зависит от того, сколько автомобиль пробыл на «военной службе» и какие повреждения получил за это время.

Также стоит отметить, что предпочтение при мобилизации гражданской техники будет отдано внедорожникам российского производства.

Впрочем, среди экспертов нашлись и те, кто не верит в то, что у Министерства обороны в планах может быть нечто подобное.

— Скажу откровенно — нашей армии совершенно не нужны частные автомобили. Большая часть тех автомашин, которыми владеет население, абсолютно непригодны для военной службы. Даже те же внедорожники. В теории это все здорово, но на практике для военных подходят только вполне определенные модели, которым производитель способен обеспечить ремонт в особых условиях. Для большинства гражданских марок это, по объективным причинам, попросту невозможно, — уверен военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский . — А так это, конечно же, стандартная практика. Еще со времен Советского Союза. Но даже тогда это не касалось владельцев личного автотранспорта. Тогда мобилизовывали УАЗ-459 и УАЗ-452, то есть, по факту, гражданские версии армейских моделей.

С точки зрения Виктора Мураховского, Минобороны попросту не станет заниматься подобной волокитой, так как в случае реализации подобного проекта придется не просто учитывать огромное количество личного транспорта граждан России, но и проводить работу по приписыванию их к развертываемым соединениям частям. А на это, по словам военного эксперта, у Министерства обороны попросту не хватит ресурсов, не говоря уже об отсутствии в этом реальной необходимости.