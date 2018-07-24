Маас: угрозы не заставят ЕС подчиниться Вашингтону 

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Европа не будет подчиняться Соединенным Штатам из-за угроз со стороны Вашингтона о введении новых импортных пошлин, европейская сторона надеется разрешить спор путем переговоров, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить введение тарифов США на сталь и алюминий из стран ЕС, а также угрозы Трампа о введении тарифов на европейские автомобили и запчасти. "Хорошо, что Жан-Клод Юнкер завтра в Вашингтоне проведет переговоры и попробует найти решение, но мы не собираемся идти на переговоры под дулом пистолета. Я не думаю, что угрозы приближают нас к решению", — сказал Маас. "Мы в Европе должны держаться вместе … Я надеюсь, что нам удастся разрешить это на основе консенсуса, но нас не получится запугать", — сказал глава МИД Германии. Трамп жаловался на более высокие пошлины, применяемые Европейским союзом на импорт автомобилей, и назвал блок «противником торговли». Должностные лица ЕС говорят, что, хотя ввозные пошлины ЕС на автомобили выше тех, которые применяются Соединенными Штатами, тарифы США для других продуктов, включая грузовые автомобили, выше. Они говорят, что сокращение пошлины на автомобили может быть только частью более широкой торговой сделки. Маас, собирающийся посетить Японию и Южную Корею, которым также угрожают тарифы США, говорит, что никто не заинтересован в новых и более высоких тарифах.