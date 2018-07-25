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Вице‑губернатор Подмосковья Габдрахманов встретится с бизнесменами в среду
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Вице‑губернатор Подмосковья Габдрахманов встретится с бизнесменами в среду 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов в среду встретится с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Двадцать пятого июля в 11:00 вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса», — говорится в сообщении.
Трансляция мероприятия будет организована на официальном портале правительства Московской области.
Вопросы, предложения, а также заявки на участие можно направить по электронной почте: businessMO@mosreg.ru.
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