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Минобороны: Правовых оснований пребывания в Сирии у военных США больше нет
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Минобороны: Правовых оснований пребывания в Сирии у военных США больше нет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Поскольку Вашингтон «не видит возможности для взаимодействия с Россией по беженцам в Сирии», то лучшим выходом из этой ситуации стал бы вывод военных США из САР, считают в Минобороны РФ.
Так в российском оборонном ведомстве прокомментировали заявления Командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, сообщившего американскому телеканалу АВС о невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».
"Генерал Вотел своими заявлениями о невозможности взаимодействия с РФ по беженцам В Сирии усугубил незаконность присутствия военных из США в САР", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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