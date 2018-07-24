Минобороны: Правовых оснований пребывания в Сирии у военных США больше нет 

Поскольку Вашингтон «не видит возможности для взаимодействия с Россией по беженцам в Сирии», то лучшим выходом из этой ситуации стал бы вывод военных США из САР, считают в Минобороны РФ.
Так в российском оборонном ведомстве прокомментировали заявления Командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, сообщившего американскому телеканалу АВС о невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».
"Генерал Вотел своими заявлениями о невозможности взаимодействия с РФ по беженцам В Сирии усугубил незаконность присутствия военных из США в САР", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.