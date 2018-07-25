С директора уральского завода-банкрота намерены взыскать 100 миллионов

По данным налоговиков, задолженность компании за I квартал 2016 года превысила 102,2 миллиона рублей. В эту сумму включены НДФЛ, налог на имущество, НДС, акцизы на вино и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9%.