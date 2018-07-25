С директора уральского завода-банкрота намерены взыскать 100 миллионов 

Экс-директор ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» (ЕВШК) Николай Сараев должен выплатить налоговую задолженность обанкротившегося предприятия. С таким требованием выступил крупнейший кредитор завода — Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Его поддержал арбитражный управляющий ЕВШК Эдуард Чу.
По данным налоговиков, задолженность компании за I квартал 2016 года превысила 102,2 миллиона рублей. В эту сумму включены НДФЛ, налог на имущество, НДС, акцизы на вино и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9%.
Стоит напомнить, что Николай Сараев возглавлял ЕВШК с 2009 года. В январе 2017 года завод был официально признан банкротом, передает "Уралинформбюро".