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Французы поделятся технологиями по переработке строительных отходов
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Французы поделятся технологиями по переработке строительных отходов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Меморандум о намерениях с французской SUEZ предусматривает сотрудничество в ближайшие два — три года, в рамках которого европейцы помогут с переработкой материалов.
В рамках Московского урбанистического форума подписаны соглашения с российскими компаниями о поставке электробусов. А французское предприятие SUEZ поможет в разработке технологий по переработке строительных отходов, сообщил во вторник, 24 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Мы привлекаем в том числе иностранные компании по разработке технологий проектирования микрорайонов по программе реновации, — рассказал заммэра. — Смотрим и мировой опыт утилизации строительных отходов.
Меморандум о намерениях с французской SUEZ предусматривает сотрудничество в ближайшие два — три года, в рамках которого европейцы помогут с переработкой материалов после сноса пятиэтажек.
— Мы считаем такой опыт полезным, наши специалисты ездили в Европу, изучали технологии, — заявил Марат Хуснуллин.
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