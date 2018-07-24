Французы поделятся технологиями по переработке строительных отходов

Меморандум о намерениях с французской SUEZ предусматривает сотрудничество в ближайшие два — три года, в рамках которого европейцы помогут с переработкой материалов.

В рамках Московского урбанистического форума подписаны соглашения с российскими компаниями о поставке электробусов. А французское предприятие SUEZ поможет в разработке технологий по переработке строительных отходов, сообщил во вторник, 24 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— Мы привлекаем в том числе иностранные компании по разработке технологий проектирования микрорайонов по программе реновации, — рассказал заммэра. — Смотрим и мировой опыт утилизации строительных отходов.

Меморандум о намерениях с французской SUEZ предусматривает сотрудничество в ближайшие два — три года, в рамках которого европейцы помогут с переработкой материалов после сноса пятиэтажек.

— Мы считаем такой опыт полезным, наши специалисты ездили в Европу, изучали технологии, — заявил Марат Хуснуллин.