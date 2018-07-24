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18 августа в Пскове пройдёт Медовый фестиваль
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18 августа в Пскове пройдёт Медовый фестиваль 

АиФ Северо-запад 27 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Как сообщили организаторы, праздник пройдёт в Детском парке с 10:00 до 18:00.
Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.
Отметим, «Медовый фестиваль» в Пскове проводится с 2011 года. Это «самый сладкий праздник года», основанный на большой ярмарке продукции пчеловодства, произведённой в Псковской области, проводится в первую субботу после «медового спаса» и окончания сбора медового урожая. В 2011 году на фестивале было представлено более 20 пасек, в 2012 — более 40. В 2013 году третий по счету Медовый фестиваль состоялся 17 августа и в нем приняло участие уже более 60 пасек Псковской области.
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