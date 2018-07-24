18 августа в Пскове пройдёт Медовый фестиваль

Как сообщили организаторы, праздник пройдёт в Детском парке с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.