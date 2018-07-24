У ворот космоса: летчики ВВО отработали полеты в стратосфере

Экипажи многоцелевых истребителей СУ-30СМ отработали пилотирование по заданному маршруту, уход от средств ПВО условного противника, а также взлет и посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

В трех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири состоялись летно-тактические учения с летным составом авиационных частей Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Особое внимание при проведении ЛТУ было уделено технике пилотирования в стратосфере.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики многоцелевых истребителей СУ-30СМ авиачасти округа в Забайкалье отработали пилотирование по заданному маршруту, уходу от средств ПВО условного противника, взлета и посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, технику одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

Помимо этого был отработан поиск, обнаружение, классификация воздушных целей, роль самолетов условного противника, выполнили истребители тех же авиачастей.