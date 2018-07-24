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У ворот космоса: летчики ВВО отработали полеты в стратосфере
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У ворот космоса: летчики ВВО отработали полеты в стратосфере 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи многоцелевых истребителей СУ-30СМ отработали пилотирование по заданному маршруту, уход от средств ПВО условного противника, а также взлет и посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.
В трех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири состоялись летно-тактические учения с летным составом авиационных частей Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
Особое внимание при проведении ЛТУ было уделено технике пилотирования в стратосфере.
В ходе учебно-тренировочных полетов летчики многоцелевых истребителей СУ-30СМ авиачасти округа в Забайкалье отработали пилотирование по заданному маршруту, уходу от средств ПВО условного противника, взлета и посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, технику одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.
Помимо этого был отработан поиск, обнаружение, классификация воздушных целей, роль самолетов условного противника, выполнили истребители тех же авиачастей.
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